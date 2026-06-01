Salernitana, settimana-verità: tutti i dubbi del patron Iervolino Cosmi e Faggiano restano alla finestra per conoscere il proprio futuro

Inizia una settimana probabilmente cruciale per il futuro della Salernitana. Dopo l'eliminazione subita nella semifinale play-off contro il Brescia, Danilo Iervolino è chiamato a sciogliere i dubbi che aleggiano sul cavalluccio marino. Il patron, innanzitutto, dovrà scegliere se proseguire o meno la sua avventura nel mondo del calcio. L'imprenditore più volte ha provato ad intraprendere la strada della cessione ma i tentativi fatti non hanno dato i frutti sperati. Sul tavolo ci sono ancora delle proposte, spetterà a Iervolino il compito di scegliere se approfondire i discorsi o concentrarsi soltanto sulla programmazione della prossima stagione.

Un tema che tocca da vicino Serse Cosmi e Daniele Faggiano. Sia tecnico che direttore sportivo hanno prolungato di qualche giorno la propria permanenza in città, nella speranza di poter ricevere qualche indicazione chiara sul proprio futuro. L'allenatore umbro, attraverso i social, ha anche lanciato messaggi alla società e all'ambiente, lasciando intendere di voler proseguire la sua esperienza all'ombra dell'Arechi. Da mercoledì in poi la questione dovrebbe essere più chiara, in modo da poter consentire alla Salernitana d'iniziare subito a gettare le basi per il futuro.