Bilotti: "Dalle Madri Costituenti la missione della parità da attuare sempre" Il messaggio della senatrice salernitana

«Quella di oggi è la Festa di un’Italia che, dopo essersi lasciata alle spalle totalitarismo e guerra, riconquistò libertà e democrazia. Un percorso che ottant’anni fa, proprio il 2 giugno, portò alla scelta della Repubblica e che vide, per la prima volta su scala nazionale, protagoniste anche le donne, chiamate finalmente a esercitare il diritto di voto e a contribuire al futuro del Paese». Lo sottolinea la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «La Festa della Repubblica ci ricorda quanto siano preziosi i diritti che oggi consideriamo acquisiti – aggiunge la parlamentare salernitana - e quanto sia importante difenderli e renderli concreti ogni giorno. Se oggi una donna può esprimere liberamente la propria opinione e partecipare alla vita pubblica lo deve anche al coraggio delle Madri Costituenti, che hanno affrontato sacrifici e pregiudizi immensi per lasciarci un’eredità scritta nero su bianco nell’articolo 3 della Costituzione». «Quella scrittura ci ha consegnato una missione: la vera uguaglianza va attuata ogni giorno, abbattendo i tetti di cristallo attraverso il merito e il pieno riconoscimento del nostro valore. A prescindere da tutto e senza il bisogno di quote riservate», conclude Bilotti.