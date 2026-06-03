De Luca: via al rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade Il sindaco: recuperare dignità urbana per la nostra città

"Sono cominciati questa mattina gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in città. Siamo partiti da via Roma, poi gli interventi proseguiranno progressivamente in tutta la città. È un lavoro importante per recuperare la dignità urbana e per costruire un'immagine civile del nostro territorio". A dirlo, in una nota, il neo eletto sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.

L'ex governatore in campagna elettorale aveva sottolineato la necessità di ritrovare la quotidianità nell'attività gestionale dell'amministrazione, anche per dare riscontro alle lamentele che aveva raccolto.

Dopo la pubblica illuminazione ed i cantieri fermi da mesi, ora tocca alla segnaletica orizzontale: operai ai lavoro questa mattina nella zona del centro di Salerno, con le nuove strisce pedonali e gli spazi per i parcheggi nella zona riservata ai disabili.

Intanto De Luca ha fatto sapere che in serata, alle 19, presenzierà all'inaugurazione del rinnovato bar realizzato al Parco Pinocchio.

