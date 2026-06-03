Ospedale "Ruggi" di Salerno, Fico ha scelto: Cantone torna da direttore generale Il manager pronto a riprendere la guida dell'azienda ospedaliera universitaria

La giunta regionale della Campania ha indicato l’avvocato Nicola Cantone come candidato alla nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La designazione è avvenuta nel corso della seduta odierna.. La proposta sarà ora trasmessa al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per acquisire la prevista intesa istituzionale.

Il profilo di Nicola Cantone

Originario di Aversa, Cantone è laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e ha esercitato la professione legale fino al 2012. Il suo percorso nel management sanitario pubblico lo ha portato a ricoprire, in successione, gli incarichi di direttore amministrativo della ASL Napoli 2, commissario straordinario e, successivamente, Direttore Generale della stessa AOU Ruggi d’Aragona per la quale oggi viene nuovamente candidato. Ha maturato esperienza anche nel settore della sanità privata, dove ha operato in qualità di amministratore delegato.

Formazione specialistica e attività accademica

Specializzato in diritto dell’ambiente, Cantone ha conseguito diversi titoli di formazione post-universitaria presso alcuni dei principali atenei italiani: general management in sanità alla Bocconi, management delle aziende sanitarie alla Luiss, esperto giuridico per azienda sanitaria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, economia e management all’Università Tor Vergata di Roma, direzione e management di strutture sanitarie alla Federico II, ateneo presso il quale svolge anche attività di docenza.