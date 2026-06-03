De Luca: restituiremo dignità urbana a Salerno, ma serve responsabilità di tutti

"La città turistica sognata da Bohigas c'è, ora dobbiamo fare in modo che l'offerta sia adeguata ad una realtà europea". Vincenzo De Luca ribadisce l'impegno per rafforzare il comparto dell'accoglienza e sottolinea l'avvio dei lavori per ridare dignità urbana a Salerno, a partire dal rifacimento della segnaletica orizzontale.
Parole, quelle dell'ex governatore, scandite a margine dell'inaugurazione del nuovo bar all'interno del Parco Pinocchio: "Si tratta di un lavoro di mesi portato avanti da Salerno Solidale. Sono rimasto colpito in prima persona: due giovani architette hanno realizzato un progetto degno di un albergo a cinque stelle. Ho raccomandato alle nostre famiglie di mantenere comportamenti civili e di salvaguardare questa struttura, che è a disposizione dei nostri figli. È fondamentale essere responsabili, perché alle spalle c'è un lavoro enorme".
Poi, il riferimento al ripascimento che si è bloccato: "Ci sono problemi tecnici sull'utilizzo della sabbia, ma i lavori saranno portati a termine e troveremo una soluzione", ha assicurato De Luca. Che poi ha aggiunto: "La città turistica che abbiamo sognato tanti anni fa con Bohigas oggi è una realtà. La settimana scorsa abbiamo registrato l'attracco simultaneo di due navi da crociera, con lo sbarco di seimila viaggiatori. Le presenze ormai ci sono, spetta a noi fare in modo che la città di Salerno si dimostri adeguata a un'offerta turistica di respiro europeo".
Infine, il sindaco ha sottolineato l'obiettivo di riportare in auge "il progetto della "città giardino" per consolidare il decoro urbano e punteremo allo sviluppo del sistema alberghiero sulla litoranea orientale, di cui avvertiamo una forte necessità. È un lavoro enorme, ma così come abbiamo realizzato Piazza della Libertà e la Stazione Marittima, realizzeremo l'insieme dello sviluppo turistico della città", le parole di Vincenzo De Luca.