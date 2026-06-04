Fuochi pirotecnici di sera, De Luca: cafoneria e delinquenza da estirpare Stretta anche sulla musica fuorilegge al di fuori dei locali: per il sottopiazza una norma ad hoc

"Qualche sera fa è stata segnalata una nuova esplosione di fuochi d’artificio non autorizzati addirittura su un marciapiede, tra i passanti. Il fatto anche stavolta è avvenuto in viale Gramsci, di fronte al Parco Pinocchio, determinando problemi di pubblica incolumità per i passanti, per i frequentatori dei bar che affacciano sul marciapiede e per i residenti dei palazzi prospicienti. Siamo di fronte a un atto di vera e propria delinquenza che viene segnalato all’autorità giudiziaria perché siano avviate le indagini del caso".

Così Vincenzo De Luca, che segnala la diffusione di un fenomeno che spesso viene segnalato dai cittadini.

"E’ una situazione davvero intollerabile, tantopiù che innumerevoli segnalazioni e proteste da parte dei residenti sono state inviate in passato alle autorità competenti. Siamo di fronte a fenomeni di irresponsabilità e cafoneria per un verso; per un altro verso ci viene segnalato anche il fatto che l’esplosione di petardi, oltre a cerimonie e compleanni, sarebbe utilizzata per segnalare l’arrivo a Salerno di partite di droga. Gli accertamenti su questi fatti e l’eliminazione radicale di questi fenomeni sono ormai un’esigenza ineludibile. Chiederemo su questo un incontro con le forze dell’ordine per coordinare le iniziative", l'affondo del sindaco.

De Luca, intanto, interviene anche sulla questione dei rumori molesti legati alla musica. "Nel frattempo, con l’obiettivo di mettere ordine su tutta questa materia e di affermare per tutti comportamenti civili, si decide che sia vietata l’esercizio di attività musicali amplificate e non, al di fuori dei locali o nelle aree contigue. L’attività musicale sarà consentita solo all’interno dei locali entro i limiti di legge rispetto alle emissioni acustiche. Per quanto riguarda la passeggiata nel sottopiazza della Libertà vi saranno provvedimenti ad hoc".