Sarno, sciolto il Consiglio comunale: nominata la commissione straordinaria Il consigliere regionale Odierna: "La città ora merita chiarezza"

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito - a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026, con cui è stato deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sarno e l’affidamento della provvisoria gestione dell’Ente ad una commissione straordinaria composta dal Prefetto a riposo Raffaele Cannizzaro, dal viceprefetto Fulvia Zinno e dal dirigente di seconda fascia Plautilla Calvani - ha disposto, con provvedimento in data odierna, la sospensione dalle rispettive cariche del Consiglio comunale, del sindaco e della Giunta del Comune di Sarno, nell’attesa dell’adozione del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica.

Odierna: “La città merita chiarezza"

"Lo scioglimento del Comune di Sarno disposto dal Consiglio dei Ministri rappresenta un passaggio istituzionale estremamente delicato, che segna profondamente la nostra comunità e impone una riflessione seria, profonda e responsabile sul presente e sul futuro della città”. Così il consigliere regionale Sebastiano Odierna interviene dopo la decisione del Governo che ha disposto lo scioglimento dell’Ente comunale.

“Da cittadino prima ancora che da consigliere regionale – dichiara Odierna – sento il dovere di affrontare questo momento con responsabilità e pieno senso delle istituzioni. Proprio per questo pretenderò chiarezza fino in fondo: su ciò che è accaduto, su ciò che non ha funzionato e su tutto ciò che dovrà necessariamente cambiare affinché Sarno non debba mai più vivere una simile umiliazione istituzionale”.

Per Odierna, il momento richiede adesso una forte assunzione collettiva di responsabilità e un rinnovato impegno sul terreno della legalità e della trasparenza.

“È il tempo della responsabilità, della trasparenza e dell’impegno concreto. Serve lavorare affinché Sarno possa proseguire il proprio percorso amministrativo nel pieno rispetto delle regole democratiche e nell’interesse esclusivo della comunità. Oggi più che mai occorre ricostruire fiducia, rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini e restituire serenità ad un territorio che merita di essere conosciuto per le sue eccellenze e non per le sue ferite”.

Il consigliere regionale conclude con un appello alla coesione istituzionale e civica. “Sarno merita attenzione, rispetto e stabilità istituzionale. È su questi valori che dobbiamo continuare a lavorare, con serietà, rigore e senso delle istituzioni. Questo è il momento della responsabilità, non delle divisioni”.