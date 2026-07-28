Salernitana, ricordi Mikael? Sta facendo impazzire il Brasile a suon di gol Il ds Sabatini lo portò in Italia e poi lo etichettò "un pizzaiolo". Ora un'annata super

Una media-gol da urlo. L'ex Salernitana Mikael torna a far parlare di sè ma questa volta non per le polemiche e per le stoccate a distanza. A raccontare l'annata super del centravanti carioca ci pensano i numeri: con la maglia del Clube de Regatas Brasil Mikael sta facendo impazzire il campionato di serie B brasiliano. In 24 presenze fin qui in stagione, il centravanti brasiliano ha realizzato ben 19 gol. Un rendimento che ha fatto scattare immediatamente le sirene del campionato maggiore, con Gremio e San Paolo che hanno bussato alla porta.

Il tormentato passato in granata

La storia tra la Salernitana e Mikael è stata incredibile. Nel gennaio 2022, una tripletta ai tempi dello Sport Recife convinse il ds Sabatini ad acquistare il calciatore in prestito oneroso da 800mila dollari e poi con 2,75 milioni di dollari con la permanenza in serie A. Di Mikael però solo qualche spezzone di gara e zero gol. Un amore finito troppo presto. A scaricarlo per primo proprio Sabatini: "E’ un bidone” disse pochi mesi fa Sabatini, che poi è tornato a parlare al suo ritorno a Salerno: “E’ avulso dall’idea di essere un calciatore, infatti era un pizzaiolo prima. Ho provato una delusione dal punto di vista professionale e umano, in allenamento si vedevano le sue qualità ma non è un calciatore nella testa. Non voglio torni neanche per un pomeriggio qui a Salerno. Noi abbiamo bisogno di calciatori dentro, poi possibilmente anche fuori”. Dopo un lungo girovagare, la rescissione con la Salernitana e il ritorno in Brasile. Ora i numeri record.