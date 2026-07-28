Salernitana, Ferraris un pallino per la trequarti. Spunta un’idea da Cagliari

L'ex granata ha la proposta di rinnovo sul tavolo ma Cosmi sogna il ritorno

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Salerno.  

Variazioni sul tema. Serse Cosmi fa i conti con la rosa a disposizione. Abdica al momento una Salernitana in versione 3-4-1-2 e apre ad una squadra con due esterni alle spalle di una punta. Eppure, nonostante gli esperimenti Capomaggio prima e Djibril poi, il tecnico aspetta un sussulto. E spera in un elemento in grado di accendere il gioco. La speranza è quella di un’apertura del Pescara per Andrea Ferraris. Il calciatore, ex Salernitana, ha sul tavolo un’offerta di rinnovo triennale che i delfini hanno presentato nelle scorse settimane per chiudere il discorso cessione alla luce di una scadenza del matrimonio fissata nel 2027. Da capire quanto però Ferraris possa esser funzionale nel 4-3-3 ideato da Buscè. La Salernitana non perde le speranze, con il possibile assalto del Pescara a Cicerelli che potrebbe favorire l’affare.

Le altre idee

Con il Benevento, il ds Faggiano aveva sondato l’ipotesi Jacopo Manconi ma il Benevento sta riflettendo sulla posizione del calciatore. Non è da escludere una possibile permanenza del trequartista in maglia giallorossa. La Salernitana resta sintonizzata, valuta anche il profilo di Matteo Della Morte, in uscita dal Vicenza dopo l’esperienza al Benevento, e nelle ultime ore ha chiesto informazioni per Nicolò Cavuoti. Il giovane talento del Cagliari è reduce dal prestito al Bari ma è destinato di nuovo a partire. La Salernitana lo sonda, valuta la possibilità di mettere le mani sul talentuoso classe 2003, bramoso di una chance per avere continuità.

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