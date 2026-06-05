Raccordo Salerno-Avellino, Vicinanza: «Basta rinvii, partano subito i lavori» Messaggio del rappresentante Filca Cisl di Salerno

L’allargamento delle corsie del raccordo autostradale Salerno-Avellino continua a rappresentare una delle infrastrutture più attese della Campania. Inserito nella programmazione nazionale già nel 2001, il progetto non è ancora giunto alla fase operativa a causa di un iter amministrativo particolarmente lungo e complesso, caratterizzato da continui rinvii e rallentamenti.

L’arteria riveste un’importanza strategica per la mobilità del Mezzogiorno, poiché collega tre snodi autostradali fondamentali: l’A2 Autostrada del Mediterraneo nei pressi di Salerno, l’A30 Caserta-Salerno all’altezza dello svincolo di Fisciano-Lancusi e l’A16 Napoli-Canosa tramite lo svincolo di Avellino Est. Si tratta di un percorso interessato quotidianamente da elevati volumi di traffico, inclusa una consistente presenza di mezzi pesanti, che spesso superano la capacità ricettiva dell’infrastruttura.

Le conseguenze di questa situazione si riflettono sulla sicurezza della circolazione, sulla vivibilità dei territori attraversati, in particolare nella Valle dell’Irno, e sulle prospettive di crescita economica dell’area. A rendere ancora più rilevante l’intervento è la presenza dell’Università degli Studi di Salerno, punto di riferimento accademico per il Sud Italia, situata tra Baronissi e Fisciano e frequentata ogni giorno da migliaia di studenti, docenti e lavoratori.

Sul tema è intervenuta la Filca Cisl di Salerno, che da tempo segue l’evoluzione del progetto. Il segretario organizzativo Giuseppe Vicinanza evidenzia come il sindacato, consapevole del valore strategico dell’opera sia sotto l’aspetto della sicurezza sia sotto quello dello sviluppo infrastrutturale del territorio, abbia promosso nel corso degli anni diverse iniziative e confronti istituzionali per favorirne la realizzazione.

«Accogliamo con soddisfazione - afferma Vicinanza - l’indirizzo politico espresso dal Consiglio comunale di Baronissi, che ha approvato l’emendamento alla mozione finalizzata al rilancio e allo sblocco dei lavori per il raccordo autostradale. Un atto che impegna il sindaco e la giunta a proseguire l’azione di sollecitazione nei confronti di Anas, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania».

La Filca Cisl ribadisce inoltre la propria disponibilità a sostenere il Comune di Baronissi e gli altri enti locali della Valle dell’Irno in ogni iniziativa utile ad accelerare l’iter e a consentire l’avvio dei cantieri, affinché un’opera considerata essenziale per il territorio possa finalmente diventare realtà.