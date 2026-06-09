Salerno, lavori-lumaca al Corso: nuovo sopralluogo di De Luca Il sindaco: due settimane per la chiusura dei cantieri

"Sopralluogo questa mattina in via Fieravecchia per verificare il rispetto del cronoprogramma dei lavori che riguardano il completamento del restauro delle traverse del corso Vittorio Emanuele. L’intervento sta procedendo secondo i tempi stabiliti previsti in due settimane lavorative".

Ad annunciarlo il neosindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, tornato nelle traverse del corso principale per verificare lo stato di avanzamento del cantiere.

Confermate le tempistiche annunciate nei giorni scorsi dopo mesi di polemiche da parte di residenti e commercianti, dunque. L'obiettivo di palazzo di città è ultimare una volta per tutte gli interventi in programma e poter restituire il "salotto buono" di Salerno agli abitanti e ai turisti.