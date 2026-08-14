Da Pagani al tetto d'Europa: il trionfo nel salto triplo di Derkach Da Pagani alla vittoria di Birmingham dopo i tanti infortuni: "E' la sera più bella della carriera"

Una storia di rivincite e il lieto fine con la medaglia d'oro sul collo. Birmingham si colora di tricolore e ha le sfumature della provincia di Salerno. Dariya Derkach è la nuova campionessa europea del salto triplo. L’atleta dell’Aeronautica Militare ha dominato la finale negli Europei di Birmingham dall’inizio alla fine, chiudendo la gara con il magnifico 14,60 (+1.9), nuovo primato personale, otto centimetri oltre il precedente limite di 14,52. Per la Derkach è il primo oro europeo all’aperto della carriera e, soprattutto, il primo titolo continentale nella storia dell’atletica italiana nel triplo femminile all’aperto.

"La serata più bella della mia carriera"

Dariya Derkach, nata a Vinnitsa in Ucraina il 27 marzo 1993, è arrivata in Italia con la famiglia nel 2002, stabilendosi a Pagani. È proprio in Campania che ha mosso i primi passi nell’atletica, iniziando nel 2003 con il CUS Salerno. Da quel momento è iniziato un percorso che l’ha portata fino ai vertici dell’atletica italiana e internazionale. Un titolo quello di ieri conquistato con autorità, talento e una straordinaria capacità di rialzarsi dopo una stagione segnata dagli infortuni. Nel 2025 Derkach è stata costretta a fermarsi dopo un infortunio al tendine d’Achille sinistro e ha affrontato due interventi, complicati anche da un’infezione, prima di sottoporsi a un terzo intervento, questa volta al tendine d’Achille destro. Ieri l'affermazione: "È la serata più bella della mia carriera, sono felicissima. Oggi avevo una tensione pazzesca addosso, sapevo di poter fare bene ma ogni gara poi è diversa. Il terzo salto (nullo) era bello, il quarto è andato ancora meglio. Come ho fatto a non arrendermi? La fiamma dentro di me era ancora accesa, la voglia di riscatto ha fatto il resto".

Fonte foto: FIDAL