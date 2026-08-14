Salernitana, Ghiglione è lo 'sblocca mercato': spunta una pista in B Il laterale è al momento il calciatore più pagato in rosa

Un addio per sbloccare il mercato in entrata. Della colonia della serie B è rimasto solo Paolo Ghiglione. Il laterale, arrivato nell'estate 2024 dalla Cremonese all'interno dello scambio per Federico Bonazzoli, è al momento il calciatore più pagato della Salernitana. Ingaggio da serie B, conservato anche lo scorso anno quando, nel clima di rivoluzione totale, la Salernitana trovò l'accordo per un prestito con diritto di riscatto col Padova. La stagione si è conclusa con la salvezza col fiatone dei biancoscudati e con il rendimento non entusiasmante dell'ex Genoa. Ritornato alla base, per la Salenitana urge trovare una nuova collocazione. Ghiglione viaggia a cifre fuori budget, da risparmiare per reinvestirle sugli arrivi dei tre rinforzi che Cosmi attende con ansia.

Sondaggio Entella

Nella giornata di ieri, la necessità per colmare una lacuna sulla corsia destra ha spinto l'Entella a fare un sondaggio esplorativo per il laterale. La Salernitana apre all'addio, potrebbe anche contribuire con un incentivo all'esodo pur di liberarsi dell'esterno che vuole la B e non apre ad una permanenza in serie C. L'Entella ha incamerato le richieste del calciatore e si è preso qualche giorno di riflessione. La Salernitana potrebbe anche risolvere il contratto per facilitare l'operazione come successo con Lovato.