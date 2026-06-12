Riparte il metrò del mare per raggiungere Cilento e Costiera Amalfitana Alicost annuncia l'avvio del servizio da sabato 13 giugno: ecco tariffe e destinazioni

Da sabato 13 giugno Alicost riattiva i collegamenti del “Metrò del Mare”, la rete di corse turistiche che unisce Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana offrendo a residenti e visitatori un’alternativa concreta all’auto, al traffico e alle lunghe percorrenze su gomma. Un servizio che mette in relazione alcuni dei luoghi più suggestivi della regione e restituisce alla navigazione il suo ruolo più naturale: collegare territori, alleggerire le strade, rendere il viaggio parte dell’esperienza.

Saranno in particolare attive due linee: la Linea A1, dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Il servizio consentirà non solo di raggiungere il Cilento partendo da Salerno, ma anche di creare un collegamento diretto tra la costa cilentana e la Costiera Amalfitana, offrendo ai passeggeri la possibilità di spostarsi agevolmente tra due delle destinazioni turistiche più apprezzate del territorio regionale.

La Linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e collegherà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, rafforzando l'accessibilità alle località della costa cilentana e favorendo gli spostamenti turistici nei giorni di maggiore affluenza.

I prezzi, da 6 a 13,50 euro, sono decisamente popolari. “L'avvio dei collegamenti del Metrò del Mare – spiegano i vertici Alicost - conferma l’impegno della compagnia nella promozione di un modello di mobilità sostenibile, capace di coniugare le esigenze del turismo con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle risorse territoriali. Il trasporto marittimo rappresenta infatti una valida alternativa all'utilizzo dell'automobile, contribuendo alla riduzione delle emissioni, alla diminuzione del traffico stradale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere. Al tempo stesso, il servizio favorisce una fruizione più equilibrata e sostenibile delle destinazioni turistiche, rafforzando l'integrazione tra i territori del Cilento e della Costiera Amalfitana”.