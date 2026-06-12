VIDEO. Cetara, spiaggia sequestrata: a rischio la stagione estiva Monta la rabbia dei cittadini: "Qui viviamo di mare, è assurdo"

La folla che di questi tempi invadeva Cetara è soltanto un lontano ricordo. Il borgo della Costiera Amalfitana quest'anno è desolatamente vuoto per via dei problemi che stanno interessando la spiaggia che si trova ai piedi della Torre di Vicereale. Dopo lo stop imposto a maggio dalla Capitaneria di Porto e la ripresa dei lavori annunciata dall'Amministrazione comunale, nei giorni scorsi è arrivato un decreto di sequestro preventivo da parte della Procura di Salerno che vuole vederci chiaro sui materiali utilizzati per il ripascimento. Una doccia gelata per un paese che vive di mare e di turismo e che sta pagando a caro prezzo le conseguenze di questa vicenda.

Anche in giornata sono proseguiti gli accertamenti della Capitaneria di Porto che ha effettuato controlli in mare. Il Comune di Cetara, nel frattempo ha nominato un pool di avvocati per impugnare la decisione della Procura e dimostrare la correttezza dell'iter amministrativo seguito per i lavori di ripascimento.