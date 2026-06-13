Spiaggia sequestrata a Cetara, il sindaco: "Presto torneremo alla normalità" Della Monica: "Stiamo lavorando per rivolvere l'emergenza, vi chiedo pazienza"

Il borgo di Cetara sta attraversando uno dei momenti più difficili del recente passato. Il sequestro della spiaggia disposto dalla Procura di Salerno - che vuole vederci chiaro sui materiali utilizzati per il ripascimento dell'arenile - rischia di provocare gravissime ripercussioni all'indotto economico che vive soprattutto di mare e turismo.

Difficoltà ammesse dal sindaco Fortunato Della Monica che, in una nota, ha rivolto un messaggio ai cittadini e agli operatori economici del territorio. "L'amministrazione comunale è consapevole dei gravi disagi e degli inconvenienti che state subendo in questo momento, con le inevitabili ripercussioni sulle attività economiche e sulla fruibilità del nostro litorale ed è impegnata nella ricerca di soluzioni che consentiranno, in tempi rapidi, il ritorno alla normalità", spiega il primo cittadino.

"Venendo al merito, parliamo di un'opera attesa da quasi cinquant'anni, fondamentale per lo sviluppo migliorativo del paese e che per la delicatezza del nostro territorio richiede oggi la massima attenzione di tutti. Vi chiedo in questo particolare momento di avere comprensione, ringraziandovi sin d’ora per quella già manifestata, così come la pazienza di attendere gli esiti degli accertamenti", il messaggio del sindaco.

"Ci siamo già affidati a un gruppo di avvocati e tecnici che lavorerà a stretto contatto con l'autorità giudiziaria per risolvere questa emergenza il prima possibile e tutelare il nostro territorio e la nostra economia turistica. Sono certo che i nuovi accertamenti verificheranno la correttezza amministrativa dell’iter avviato nel rispetto di tutte le regole severissime previste dalla normativa vigente. Restiamo, pertanto, fiduciosi rispetto alla bontà del nostro operato. Vi terrò aggiornati passo dopo passo", conclude Della Monica.