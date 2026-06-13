Salerno, riparte lo spazzamare: "Un servizio di civiltà" De Luca rilancia la sfida per il turismo balneare

A Salerno riprende ufficialmente il servizio spazzamare. Gestito da Salerno Pulita, rappresenta uno strumento importante per la salvaguardia dell’ambiente marino e per il decoro delle spiagge cittadine. La presentazione ufficiale del servizio si è svolta questa mattina, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca “Siamo alla vigilia ormai della stagione balneare, quindi parte questo servizio di civiltà. Per la verità, è il terzo anno che si fa questo servizio come Comune di Salerno”, ha spiegato il primo cittadino.

“L'attività dello spazzamare comincia oggi e arriverà fino al 21 settembre. Il mezzo avrà un orario di funzionamento nei giorni feriali dalle 10 alle 15 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Sarà possibile anche fare delle segnalazioni, avremo un numero WhatsApp su cui mandare messaggi per segnalare eventuali criticità da parte dei cittadini e degli stabilimenti balneari, in maniera tale a garantire permanentemente un servizio di pulizia delle acque”.

De Luca ha anche annunciato che il Comune in queste ore “sta lavorando per verificare un po' tutti gli sbocchi sulle spiagge per uso dei bagnanti. Abbiamo avuto qualche difficoltà con un'impresa che stava facendo lavori. Quindi, dobbiamo garantire condizioni di sicurezza, ma stiamo lavorando per avere una stagione balneare di grande qualità e di grande civiltà con un mare pulito e con una valorizzazione dell'economia del mare”.