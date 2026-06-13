Ripascimento a Salerno e Cetara, Pecoraro: "Quella sabbia va rimossa" L'assessore all'Ambiente: "Commesso un grave errore, ora troviamo tutti una soluzione"

La Regione Campania segue con attenzione le questioni legate alla spiaggia sequestrata a Cetara e al ripascimento bloccato in diverse zone della città di Salerno. Due situazioni critiche che in queste ore sono al vaglio dell'assessore all'Ambiente, Claudia Pecoraro. “Noi abbiamo l'esigenza di dare risposte alla cittadinanza ma soprattutto di risolvere il problema", ha detto Pecoraro a margine di un'iniziativa sulle spiagge promossa a Salerno dai consiglieri comunali di opposizione. "Come ho detto più volte come assessore all’Ambiente della Regione Campania, sono a disposizione di tutti quanti gli amministratori locali, del sindaco di Cetara ma anche del neo eletto sindaco di Salerno per immaginare insieme, ove loro lo volessero, quelle che possono essere delle soluzioni risolutive per il problema”.

L’assessore ha annunciato che nei prossimi giorni parlerà con tutte le figure istituzionali coinvolte “per capire cosa sta accadendo e come si può intervenire”. "Credo - ha aggiunto - che l'unica soluzione sia togliere la sabbia che c’è. Il rischio è continuare a far finta che quella che c'è possa essere ritriturata, rimischiata e aggiustata. Io credo che ad oggi dobbiamo assumerci la responsabilità di ammettere che è stato commesso un errore, un errore gravissimo, prenderci anche la responsabilità da amministratori pubblici delle conseguenze di quello che è un mancato controllo, intervenire nei confronti della ditta per le inadempienze anche da un punto di vista economico, intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi e poi immaginare un nuovo ripascimento”.