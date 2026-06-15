Voragini in strada dopo i lavori, De Luca: "Ripristino o stop ai cantieri" Linea dura del neo sindaco di Salerno

Linea dura del Comune di Salerno nei confronti delle ditte che realizzeranno interventi in città. In particolare il sindaco Vincenzo De Luca ha chiarito che, fino a quando non sarà ripristinata la pavimentazione, non saranno realizzati lavori.

Un tema di cui si è discusso questa mattina, nel corso di una riunione convocata dal sindaco Vincenzo De Luca con i responsabili di Enel Distribuzione, in relazione all’insieme dei lavori realizzati per la posa di cavi elettrici nel sottosuolo. "E’ stato stabilito che non saranno realizzati lavori fin quando non sarà ripristinata la pavimentazione con lavori rapidi e corretti sugli assi viari interessati", il diktat comunicato attraverso una nota. "Da oggi si eserciterà il massimo rigore per impedire che imprese facciano scavi nelle strade cittadine senza poi procedere come previsto dalle norme, al successivo e corretto ripristino".