salerno ospita il raduno nazionale della guardia agroforestale italiana

Sarà il centro sociale di Salerno ad ospitare la due giorni promossa dalla Guardia Agroforestale Italiana che, sabato 20 e domenica 21 giugno, terrà il suo primo raduno nazionale. Per l'ente, che conta migliaia di iscritti in tutta Italia, sarà l'occasione per fare il punto della situazione, analizzare i risultati raggiunti e guardare alle sfide future. Fondata nel 2022 da Antonio D’Acunto, suo presidente nazionale, l'associazione è riconosciuta dalle istituzioni nazionali e regionali. I dettagli della cerimonia sono a cura di Luigi Aliberti.
Ricco il programma della due giorni che si aprirà sabato pomeriggio alle 15.30 con l'accoglienza e la registrazione degli ospiti. Tra gli argomenti che saranno oggetto di riflessione e confronto spiccano le nuove iniziative di tutela della biodiversità e contrasto ai reati di bracconaggio e abbandono rifiuti; i protocolli d'Intesa per la stipula di nuovi accordi con Enti Parco, Università e Ministeri e le strategie per per l'apertura di nuovi distaccamenti provinciali.