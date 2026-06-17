Salerno ospita il raduno nazionale della Guardia Agroforestale Italiana Appuntamento storico per l'associazione

Sarà il centro sociale di Salerno ad ospitare la due giorni promossa dalla Guardia Agroforestale Italiana che, sabato 20 e domenica 21 giugno, terrà il suo primo raduno nazionale. Per l'ente, che conta migliaia di iscritti in tutta Italia, sarà l'occasione per fare il punto della situazione, analizzare i risultati raggiunti e guardare alle sfide future. Fondata nel 2022 da Antonio D’Acunto, suo presidente nazionale, l'associazione è riconosciuta dalle istituzioni nazionali e regionali. I dettagli della cerimonia sono a cura di Luigi Aliberti.

Ricco il programma della due giorni che si aprirà sabato pomeriggio alle 15.30 con l'accoglienza e la registrazione degli ospiti. Tra gli argomenti che saranno oggetto di riflessione e confronto spiccano le nuove iniziative di tutela della biodiversità e contrasto ai reati di bracconaggio e abbandono rifiuti; i protocolli d'Intesa per la stipula di nuovi accordi con Enti Parco, Università e Ministeri e le strategie per per l'apertura di nuovi distaccamenti provinciali.