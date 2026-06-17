Festa della musica 2026: CoroPop si esibisce in carcere a Salerno L’evento si inserisce nel programma delle attività culturali promosse all’interno dell’Istituto

In occasione della Festa della Musica, il prossimo 19 giugno la Casa Circondariale di Salerno ospiterà un significativo momento di incontro attraverso il linguaggio universale della musica. Protagonista della serata sarà il CoroPop di Salerno, composto da 30 coristi e diretto dal maestro Ciro Caravano, noto al pubblico come uno dei cantanti e arrangiatori del gruppo vocale Neri per Caso. L'iniziativa è stata organizzata dal direttore Carlo Brunetti e dalla vice Belen Suozzo.

Il CoroPop offrirà agli ospiti un emozionante momento di musica, condividendo un repertorio capace di coinvolgere e unire attraverso il valore dell’ascolto e della partecipazione. Il gruppo eseguirà parte del suo repertorio di brani celebri di musica leggera italiana ed internazionale, rivisti e riarrangiati dallo stesso direttore, in chiave “a cappella” e con un pizzico di ironia, che è poi uno dei tratti distintivi di questa esuberante formazione musicale.

L’evento si inserisce nel programma delle attività culturali promosse all’interno dell’Istituto e rappresenta un’importante occasione di socialità, riflessione e crescita personale. La musica, infatti, diventa strumento di dialogo e inclusione, contribuendo a creare ponti tra le persone ed a rafforzare il senso di comunità.

La presenza del maestro Ciro Caravano e dei 30 coristi del CoroPop, testimonia l’impegno del territorio nel promuovere iniziative culturali di alto valore umano e sociale, in linea con lo spirito della Festa della Musica, che celebra la capacità dell’arte di avvicinare le persona e abbattere ogni barriera.