Spiagge, a Salerno via alle attività di rastrellamento meccanizzato Bennet: continuiamo ad investire sulla qualità del nostro litorale

Riprendono da oggi le attività di rastrellamento meccanizzato della sabbia lungo le spiagge cittadine. Gli interventi a cura di Salerno Pulita saranno effettuati dal lunedì al venerdì, seguendo una rotazione quotidiana che interesserà ogni giorno un arenile diverso, così da garantire una cura omogenea di tutto il litorale.

La prima operazione è in programma oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 18:30, presso la spiaggia Balnea a Mercatello, dove i mezzi interverranno per il rastrellamento meccanizzato. Le attività prevedono la rimozione dei materiali depositati dal mare per migliorare sicurezza e fruibilità degli arenili. L’obiettivo è offrire spazi più ordinati e accoglienti durante la stagione estiva, in continuità con il servizio quotidiano di pulizia già attivo.

«Con questo programma – sottolinea l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet – continuiamo a investire sulla qualità delle nostre spiagge, garantendo interventi costanti e mirati lungo tutto il litorale». Le attività proseguiranno per tutta l’estate, adattandosi alle esigenze delle singole aree e alle condizioni del mare.