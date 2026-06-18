Spiaggia inaccessibile tra Torrione e Pastena, ira De Luca: "Troppi ritardi" Il sindaco si scaglia contro la precedente amministrazione: "Problema da risolvere a novembre"

"E' un'altra delle eredità della precedente amministrazione che dobbiamo risolvere". Non nasconde il disappunto Vincenzo De Luca, rispondendo ai cronisti che - a margine della presentazione del Limen Festival - parla dello stop ai lavori del ripascimento di "Universo Beach", la spiaggia tra Pastena e Torrione.

La Guardia Costiera vieta i lavori durante l'estate, dunque non si potrà rimuovere il materiale giudicato non conforme. E, sempre se la Procura non adotterà un provvedimento di sequestro, l'unica soluzione percorribile per rendere il litorale fruibile almeno in parte è delimitare un'area ristretta, senza rischi. Questo il concetto espresso da De Luca, che ha ricordato come una soluzione al problema andava trovata "a novembre, perché oggi è tardi".

Il sindaco di Salerno ha poi lanciato un messaggio ai giovani, specialmente per quanto riguarda la movida, invitandoli a diventare "ambasciatori di idealità, cultura e creatività" contro il degrado urbano.

L'appello agli organizzatori e al pubblico giovane

Rivolgendosi direttamente agli organizzatori e ai fruitori della manifestazione, De Luca ha chiesto un impegno concreto: "Mi aspetto che diate un contributo importante, convinto, deciso, a fare la rivoluzione culturale, contro tutti gli elementi di cafoneria, di volgarità, di stupidità, di violenza, che attraversano la vita della nostra città e dei nostri quartieri. Vi chiediamo di darci una mano, a dimostrare che la cultura, la fantasia, la creatività giovanile sono esattamente il contrario della violenza, della droga, della volgarità."

Il sindaco ha citato tra i comportamenti inaccettabili i locali notturni che impediscono il riposo ai residenti dei quartieri, le corse abusive di notte e i fuochi d'artificio sparati in piena notte in contesti residenziali. In particolare ha fatto riferimento a episodi avvenuti il giorno precedente in via Gramsci, dove alcuni avevano festeggiato un compleanno con i botti. "Questi imbecilli prima se ne vadano dalla città di Salerno, meglio è per tutti quanti noi", ha concluso De Luca.

Il Limen Salerno Festival

L'evento che ha fornito la cornice all'intervento del sindaco è una manifestazione culturale alla sua settima edizione, che si svolgerà dal 25 al 27 giugno nella suggestiva Arena Ghirelli all'interno del Parco dell'Irno.