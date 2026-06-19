Dalla Regione fondi per i treni storici e per l'alta velocità Salerno-Sapri Stanziati 3 milioni di euro. Maraio e Casillo: promuovere le aree interne contro lo spopolamento

La Giunta regionale della Campania ha approvato la prosecuzione per il triennio 2026-2028 delle Azioni di Mobilità Turistica legate alle iniziative "Treni storici Campania" e "Prolungamento AV Salerno-Sapri", con uno stanziamento complessivo di 3.420.000 euro a valere sul PSC Campania.

I due progetti, che funzionano come spazi promozionali itineranti, puntano a valorizzare le aree interne della regione, incentivare la mobilità collettiva e ridurre l'uso del mezzo privato nelle zone ad alta concentrazione turistica.

Le risorse e la ripartizione

Lo stanziamento è così ripartito: 2.700.000 euro destinati all'iniziativa "Treni storici Campania" e 720.000 euro al "Prolungamento AV Salerno-Sapri". Confermato Acamir come soggetto attuatore, con il compito di gestire tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano, incluse le attività di monitoraggio e verifica della soddisfazione degli utenti.

Le dichiarazioni

"Perseguiamo nell'obiettivo primario di promuovere le aree interne come destinazione turistica integrata per contrastare lo spopolamento e decongestionare i grandi flussi turistici", ha dichiarato l'assessore al Turismo e Promozione del territorio, Vincenzo Maraio.

"La Regione Campania conferma il proprio impegno a sostegno dei collegamenti ferroviari ritenuti strategici per cittadini, pendolari e turisti, e monitorerà con attenzione l'efficienza dei servizi", ha aggiunto il vicepresidente e assessore ai Trasporti, Mario Casillo.