Salerno, chiazza in mare nella zona orientale: bagnanti in fuga dalla spiaggia Rabbia e proteste per lo stato in cui versa il mare

La prima domenica d'estate ha fatto registrare il pienone sulle spiagge di Salerno. Nonostante le problematiche legate al ripascimento, il litorale è stato letteralmente preso d'assalto da residenti e turisti che, per sfuggire alla calura, si sono riversati in spiaggia. Come accade ormai da qualche giorno, però, a meta mattinata il mare si è sporcato: a pochi metri dalla riva è comparsa una chiazza scura che ha spinto tanti a tornare a casa. "E' un peccato avere una risorsa importante come il mare e non poterla sfruttare per via di questi prolemi", hanno denunciato i bagnati, amareggiati per lo stato in cui versa il mare salernitano. "Fino a poco fa era pulito, è evidente che sia successo qualcosa di poco chiaro".

Eppure gli ultimi campionamenti effettuati dall'Arpac nel tratto di mare della zona orientale hanno confermato la piena balneabilità delle acque, catalogate come eccellenti.