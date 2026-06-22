Fondazione Vassallo: "Fiducia nella magistratura ma dolore per le polemiche" Rinnovato impegno per la verità e la giustizia per Angelo Vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore” ribadisce la propria fiducia nella magistratura e nelle istituzioni dello Stato, esprimendo al contempo profondo dolore per il clima di tensione e le polemiche seguite alle recenti notizie sul procedimento relativo all’omicidio di Angelo Vassallo. In riferimento ai richiami dell’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Salerno, la Fondazione precisa che le espressioni riportate dagli organi di stampa non sono state pronunciate dal presidente Dario Vassallo, ma sono state erroneamente attribuite alla sua persona. Le stesse sono invece riconducibili al vicepresidente Massimo Vassallo.

La Fondazione ribadisce il proprio rispetto per la magistratura e per il lavoro svolto dalla Procura della Repubblica di Salerno nel corso di questi anni, segnati da un’indagine complessa e ancora fortemente sentita dall’opinione pubblica. Un sentito ringraziamento viene rivolto al Procuratore della Repubblica di Salerno Raffaele Cantone, alla PM dott.ssa Elena Guarino, alla PM dott.ssa Mafalda Daria Cioncada, al già Procuratore Capo di Salerno Giuseppe Borrelli e a tutti i magistrati che hanno lavorato con serietà, equilibrio e determinazione su una vicenda che riguarda non solo una famiglia, ma la ricerca della verità e il diritto dei cittadini alla giustizia.

La Fondazione rinnova infine il proprio impegno per la verità e la giustizia per Angelo Vassallo, nel rispetto delle istituzioni dello Stato.