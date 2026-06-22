Salerno, De Luca inaugura l'ascensore pubblico di via Velia "Traguardo raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti, avanti con gli altri interventi"

È tornato ufficialmente in funzione l'ascensore pubblico che collega Via Velia a Piazza Principe Amedeo.

"Un traguardo raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti, per restituire subito alla città uno snodo fondamentale per la mobilità pedonale cittadina. Come promesso all'inizio dei lavori, i temporanei disagi affrontati dalla comunità sono oggi pienamente compensati dalla consegna di un impianto di ultima generazione, che consentirà ai cittadini di fruire di un servizio moderno e destinato a durare nel tempo". A farlo sapere Vincenzo De Luca, che poi ha fatto sapere come entro la festa di San Matteo si punterà a cambiare radicalmente il volto di Salerno.

"Con il ripristino della viabilità pedonale tramite il nuovo ascensore, si comunica che il servizio navetta sostitutivo gratuito è ufficialmente sospeso a partire dal pomeriggio di oggi. La misura di supporto si è rivelata una risposta efficace e molto apprezzata dai cittadini, registrando un altissimo gradimento e garantendo la continuità degli spostamenti nei mesi scorsi", le parole del sindaco.

L’ascensore pubblico di via Velia osserva i seguenti orari:

dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:40 alle ore 21:00, orario continuato.