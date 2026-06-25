Caos parcheggio all'ospedale Ruggi, i dipendenti attendono una soluzione La Filt Cgil: incontro positivo con il manager Cantone

Si è svolto questa mattina, su convocazione della Prefettura di Salerno, un incontro dedicato alla gestione dell'area di sosta dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Il tavolo, presieduto dal Vice Prefetto Stella Fracassi, ha riunito il Direttore Generale dell'azienda ospedaliera, l'avvocato Vincenzo Cantone, i rappresentanti di Europark e dell'ACI, e la Segretaria Generale della FILT CGIL Salerno, Carmen Morra.

Un confronto costruttivo

Il confronto si è svolto in un clima disteso e collaborativo, consentendo di avviare un percorso volto a individuare soluzioni condivise che garantiscano la continuità del servizio di parcheggio e, soprattutto, la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale attualmente impiegato nell'area di sosta.

La soddisfazione della FILT CGIL Salerno

Soddisfazione per l'esito dell'incontro è stata espressa dalla Segretaria Generale Carmen Morra: «L'impegno assunto rappresenta un passo significativo, perché pone le basi per un percorso condiviso che abbia come obiettivo prioritario la salvaguardia occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi operano nell'attuale area di sosta dell'ospedale. Accogliamo con favore la disponibilità manifestata dal Direttore Generale, avv. Vincenzo Cantone, e il ruolo svolto dalla Prefettura di Salerno, nella convinzione che il confronto avviato possa tradursi rapidamente in soluzioni concrete a tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e della continuità di un servizio essenziale.»

La FILT CGIL Salerno ha annunciato che continuerà a monitorare l'evoluzione del confronto, affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione e si concludano con una soluzione stabile per il personale impegnato nella gestione del parcheggio ospedaliero.