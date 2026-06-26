Salerno, presidente Asi aggredito: "Commosso per la solidarietà ricevuta" Visconti è stato colpito con un pugno in strada

"Si è svolto tutto in una quindicina di secondi. Un uomo è sceso dalla macchina, mi ha sferrato un pugno tanto da causarmi una lesione al sopracciglio e ha iniziato a picchiarmi". Così, Antonio Visconti, presidente del Consorzio Asi di Salerno, ha raccontato quanto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. "Mi trovavo in pieno centro, in via Santi Martiri - ha spiegato Visconti - quando una persona in una vettura ha accostato chiedendomi se fossi il presidente del Consorzio Asi. Io, ovviamente, ho risposto di sì. A quel punto, questo soggetto, mi ha iniziato ad aggredire. Io non conoscevo questa persona, ma ho individuato che si tratta di una persona con il quale il Consorzio ha un procedimento amministrativo per una pratica di esproprio di un terreno a Fisciano. Non lo avevo mai visto e non ci avevo mai parlato prima di ieri. L'aggressione è stata così improvvisa che nessuno ha potuto aiutarmi. Solo dopo i passanti mi hanno soccorso. Sono stato in ospedale e ho sporto denuncia. Lo stesso Questore mi ha espresso la sua solidarietà, sottolineando quanto sia difficile oggi amministrare visti questi episodi di violenza che sovente accadono".

Tanti i messaggi e gli attestati di vicinanza che ha ricevuto e non riuscendo a rispondere a tutti, Visconti si è affidato ai social per "esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti quanti nelle ultime ore mi hanno manifestato vicinanza e affetto". "Tutto il calore e l'umanità ricevuti - ha detto - rappresentano per me motivo di grande commozione e gioia e mi rafforzano nella convinzione di essere nella giusta direzione nel dare il mio piccolo contributo, con responsabilità e determinazione, alla nostra comunità e alle nostre imprese. Grazie dal profondo del cuore".