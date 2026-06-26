Salerno, De Luca vara la linea dura: "Priorità a sicurezza e decoro urbano" Nel mirino del primo cittadino anche la sicurezza stradale

Sicurezza e decoro urbano a Salerno: sono queste alcune priorità del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca che ha ribadito nel corso della sua consueta trasmissione settimanale. "Farò richiesta di un incontro al Prefetto di Salerno con le altre forze dell'ordine per capire bene chi fa cosa. Non credo che una città possa rimanere abbandonata a se stessa di notte. Ma avremo modo di capire chi fa cosa fra polizia municipale e forze di polizia statali. Abbiamo deciso di promuovere per il mese di settembre una conferenza nazionale sulla sicurezza urbana. Oggi questa serenità non è garantita. I cittadini sono soli. Abbiamo presentato a inizio settimana - ha ribadito il primo cittadino - il Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Salerno , un reparto costituito da agenti di pubblica sicurezza per affrontare i problemi di vivibilità della nostra città. In pochi giorni, lavorando anche di notte, sono stati identificati 15 extracomunitari (per due sono state avviate le procedure di espulsione), sono stati sequestrati due attività di venditori abusivi, e denunciati parcheggiatori abusivi con richieste di Daspo urbano. A Piazza San Francesco abbiamo ritrovato quell'extracomunitario che vi avevamo segnalato la scorsa settimana mentre urinava nei giardini. Lo abbiamo ritrovato steso su una panchina in pieno giorno che faceva tranquillamente i suoi bisogni. Era stato diffidato ma se n'è infischiato. Attiveremo le procedure di espulsione anche per lui. Ricordo che abbiamo un Numero Verde (800 200 019) attivo h24 per chi ha bisogno di accoglienza, ma contro la strafottenza e l'inciviltà useremo il pugno di ferro".

"Abbiamo deciso - ha aggiunto De Luca - di tenere accesi semafori fino all'una e trenta di notte. Su mia richiesta, la notte tra il 24 e 25 giugno, la pattuglia serale del reparto sicurezza ha prolungato il servizio fino all'una e trenta di notte per individuare quelli che fanno le corse in moto di notte, altri imbecilli con le marmitte sfondate fanno le gare tra di loro. Sono state elevate delle ammende. C'è stato un inseguimento ad uno di questi imbecilli, il motociclista era senza casco, è scappato ma abbiamo individuato la targa e procederemo con le sanzioni stradali ma soprattutto con l'attività amministrativa per sequestrare la moto. Questo lavoro continuerà anche nelle prossime settimane. Individueremo uno alla volta questi imbecilli e provvederemo al sequestro delle moto. Sono state elevate anche multe per esercizi pubblici per occupazione abusiva di suolo pubblico e per musica ad alto volume, i 'fracassoni'. Con un po' di pazienza arriveremo ad individuare, per quanto possibile, tutti i cafoni e i delinquenti".