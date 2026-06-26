Ascea, studente discute tesina sulla legalità alla presenza dei carabinieri E' accaduto all'Istituto Comprensivo "Parmenide" di Ascea

Una tesina multidisciplinare dedicata alla storia e al ruolo dell'Arma dei Carabinieri è stata presentata all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso l'Istituto Comprensivo "Parmenide" di Ascea dallo studente Domenico Francesco Castiello, classe 3ªB. All'esposizione erano presenti il luogotenente Savino Fusco, comandante della Stazione Carabinieri di Marina di Ascea, e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Caprioli, oltre al padre del candidato, militare dell'Arma.

Il lavoro ha ripercorso i principali passaggi storici dell'Arma dalla fondazione al Novecento, con riferimenti anche al sacrificio del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto. La tesina ha sviluppato collegamenti interdisciplinari tra le diverse materie, con approfondimenti su letteratura, arte, lingue straniere, scienze e tecnologia, fino ai temi della legalità, del cyberbullismo e delle missioni internazionali.

Nel corso della presentazione sono stati richiamati anche il rapporto con la Gendarmerie nationale e l'impiego di nuove tecnologie investigative. L'esame si è concluso con il plauso dei presenti e la consegna di una targa ricordo da parte del Comando Stazione Carabinieri di Marina di Ascea.