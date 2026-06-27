Aeroporto Salerno, la Camera di Commercio stanzia 2 milioni di euro Impulso alla promozione dello scalo nell'ambito delle destinazioni turistiche

La Camera di Commercio di Salerno compie un passo importante per il posizionamento internazionale del territorio e il potenziamento delle proprie infrastrutture di accesso. È stata infatti deliberata un'importante iniziativa che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per le annualità 2026 e 2027 destinati ad attività di promozione e marketing turistico per dare un impulso al traffico passeggeri dello scalo salernitano, intercettando direttamente all’origine i flussi turistici nei principali mercati europei. "In uno scenario globale in cui la facilità di accesso condiziona le scelte dei viaggiatori, la connettività aerea si conferma una leva di sviluppo territoriale imprescindibile", spiegano dall'Ente camerake.

L'intervento della Camera di Commercio si articola su tre direttrici fondamentali:

1) ampliamento della rete aeroportuale regionale: il rafforzamento dell’Aeroporto di Salerno risponde alla necessità di diversificare i punti di accesso alla regione Campania, in coordinamento con lo scalo di Napoli, favorendo una crescita turistica equilibrata, diffusa e sostenibile;

2) generazione attiva della domanda: il trasporto aereo non viene inteso solo come infrastruttura di trasporto, ma come fattore attivo capace di stimolare il mercato attraverso la combinazione tra nuove rotte e campagne promozionali mirate;

3) valorizzazione dei canali dei vettori: la strategia prevede l'utilizzo del patrimonio informativo e dei canali di comunicazione diretta delle compagnie aeree. Attraverso questa operazione si intendono sfruttare le piattaforme digitali e i supporti promozionali dei vettori per garantire la massima visibilità al brand "Salerno e provincia" proprio nella fase cruciale in cui l'utente pianifica e acquista il proprio viaggio.