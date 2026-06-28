Salerno, cantiere infinito in via Velia: i commercianti lanciano i saldi Simbolica protesta dei negozianti: "Noi iniziamo i saldi ora"

"Visto che per finire la strada ci vorrà Natale, noi iniziamo i saldi ora". È la simbolica protesta di alcuni commercianti salernitani che operano in via Velia, strada che da mesi è interessata dai lavori di ripavimentazione. Un cantiere infinito che si sta rivelando un autentico calvario per le attività che si trovano a pochi passi da Corso Vittorio Emanuele.

In queste settimane, in considerazione delle gravi ripercussioni provocate dai lavori, qualcuno si è arreso ed ha abbassato la saracinesca. Molti altri, invece, stanno continuando a lottare, seppur fortemente condizionati dai lavori che hanno trasformato la strada che conduce ai loro negozi in un percorso ad ostacoli. Di qui la decisione di affiggere uno striscione di protesta all'inferriata del cantiere, annunciando l'inizio dei saldi invernali. Un modo per smuovere le coscienze e sperare che quanto prima la situazione possa sbloccarsi.