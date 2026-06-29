Memoria e sicurezza: i carabinieri protagonisti del "Villaggio della Legalità" Militari in campo per promuovere legalità e della sicurezza

Straordinaria partecipazione di pubblico al Cilento Outlet di Eboli in occasione del “Villaggio della Legalità”, un'iniziativa nata dalla stretta collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno e il management del centro. Per l'occasione, la "piazza eventi" della struttura si è trasformata in un vero e proprio polo di incontro, formazione e sensibilizzazione sui temi fondamentali della legalità e della sicurezza della collettività.

Numerose famiglie provenienti da tutto il territorio hanno avuto l'opportunità di intraprendere un percorso educativo volto a promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole. L'evento ha visto l'allestimento di numerosi stand e la partecipazione di varie unità specialistiche dell'Arma, tra cui il Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Caserta, il Nucleo Carabinieri CITES di Salerno, l’Aliquota Artificieri Antisabotaggio di Salerno, il Nucleo Cinofili di Sarno, l’Unità Cinofila Antiveleno del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, oltre ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Eboli e delle Stazioni territoriali. Il pubblico ha espresso grande apprezzamento per i momenti dimostrativi e per l'esposizione di mezzi, uniformi e dotazioni operative, che hanno permesso di conoscere da vicino il prezioso lavoro quotidiano delle forze dell'ordine.

Grande attenzione è stata dedicata alle tematiche di maggiore urgenza e attualità sociale. Notevole affluenza è stata registrata agli stand incentrati sulla prevenzione delle truffe agli anziani, sul contrasto al bullismo e sulla lotta alla violenza sulle donne. Attraverso l'uso di strumenti interattivi di grande impatto come il “Bullizzometro” e il “Violenzometro”, i cittadini hanno potuto riflettere concretamente sui comportamenti a rischio, comprendendo l'importanza cruciale della denuncia e del supporto alle vittime.

Anche i più giovani sono stati protagonisti attivi della giornata: per i bambini è stato predisposto un progetto ludico-didattico di educazione stradale curato dai Carabinieri, per apprendere in modo semplice e coinvolgente le regole fondamentali della sicurezza in strada e della convivenza civile. Il culmine emotivo e valoriale della manifestazione è stata la presentazione del progetto “L’Albero della Legalità”, dedicato alla memoria del giudice Giovanni Falcone, momento in cui è avvenuta la piantumazione di una magnolia a testimonianza di futura memoria per richiamare l'impegno del magistrato e di tutte le vittime della mafia nella difesa strenua della giustizia.