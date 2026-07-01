Salerno, Salzano denuncia: "Nel carcere di Fuorni situazione inumana" Il segretario Radicale ha scritto al presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa

Il segretario radicale Donato Salerno ha scritto una lettera al presidente del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ciampa, denunciando "i trattamenti inumani e degradanti" nel carcere di Salerno-Fuorni. "Dopo la nostra recente visita con Nessuno Tocchi Caino al carcere di Fuorni ho preso carta e penna per scrivere al presidente Ciampa. Ahinoi sono passati alcuni giorni, ma dalla sua segreteria non è pervenuta ancora nessuna risposta alla nostra richiesta d'incontro urgente", spiega Salzano.

"Nel frattempo in una stanza di pochi metri quadrati con letti a castello giunti al terzo piano vivono (si fa per dire) otto persone, dico in otto con una superficie di calpestio per ognuno di pochissimi centimetri. Ammassati peggio delle bestie destinate al macello, con l'umidità di questo caldo tropicale che lacera la pelle, in una condizione di vivibilità generale degli ambienti insalubri e soggetti ad infiltrazioni di acqua al limite della sopportazione umana e strutturale. Presidente Ciampa faccia presto! I diritti umani non attendono oltre".