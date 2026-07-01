Grave incidente a Pontecagnano: donna investita da un camion E' stata trasportata d'urgenza a Salerno

Una donna di 53 anni è stata investita da un camion in via Salvemini a Pontecagnano Faiano, nei pressi dell’isola ecologica. La Centrale 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI che ha soccorso tempestivamente la donna e l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno per un trauma da schiacciamento a l’arto inferiore. La donna, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, aveva una grossa emorragia, per la quale si è reso necessario il trasferimento d'urgenza presso il presidio ospedaliero della città di Salerno. In questa fase sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento, infatti, le cause dell'investimento non sono state ancora chiarite.