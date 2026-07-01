Salerno, armato di coltello rapina una farmacia e un supermercato La Polizia ha fermato un presunto complice, indagini in corso

Due rapine sono state messe a segno nel giro di pochi minuti, a distanza di pochi metri l'una dall'altra. Gli episodi sono avvenuti in via Posidonia, nel quartiere di Pastena, zona orientale della città di Salerno. Il rapinatore, che ha agito con mascherina e guanti, volto coperto ed armato di coltello, ha fatto irruzione prima nella Farmacia Costabile e, poco dopo, nel supermercato Dodecò, situato sul marciapiede opposto. In entrambi i casi sarebbe riuscito a portare via un bottino che è ancora in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti e quelli della Squadra Mobile che, in pochi minuti, sono riusciti a dare una prima risposta. A quanto pare, infatti, il rapinatore avrebbe agito con una complice che lo avrebbe atteso poco distante, in sella ad uno scooter. La donna è stata intercettata dai poliziotti e la sua posizione è ora al vaglio. Sono in corso le ricerche del rapinatore.



