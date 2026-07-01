Riciclaggio e frodi informatiche da 1 milione e 600mila euro: 69 indagati Sei persone sono finite in carcere

Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, insieme ai militari della Compagnia di Battipaglia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di otto misure cautelari personali, di cui sei in carcere e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip del Tribunale di Salerno.

Agli indagati - tutti del Salernitano - viene contestato, a vario titolo, il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche per un valore di oltre un milione e 600mila euro. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'utilizzo sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali affluivano le somme provenienti dalle truffe, successivamente frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti, anche esteri, allo scopo di ostacolarne la tracciabilità.

L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti nell'attività, di cui otto in posizione di evidente preminenza sia per il numero di operazioni fraudolente compiute, sia perché direttamente attivi di reclutamento delle 'teste di legno', nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari.