Salernitana, interesse per il jolly Cagnano. E Lescano può essere l'assist-man L'esterno è in uscita dall'Avellino ma vorrebbe aspettare la B. Duello con Celli

Una vecchia pista. La Salernitana guarda anche al mercato della serie B per cercare rinforzi. Nella lista dei desiderata di Daniele Faggiano ci sono anche profili alle prese con situazioni tutt'altro che felici e in attesa di poter avere il via libera per una probabile cessione. Tra questi rientra anche Andrea Cagnano, classe 1998, che l'Avellino aveva prestato al Pescara lo scorso gennaio. L'esterno mancino non ha sfigurato con la maglia dei biancazzurri ma ha incassato l'amara retrocessione in serie C. Ritornerà ai lupi ma è in lista di sbarco. La Salernitana lo segue. Piace per la sua duttilità, eventuale riferimento come vice Villa ma anche supporto per la linea difensiva.

Il rapporto con Lescano

A dare maggiore spinta alla possibile destinazione granata anche il rappoto con Facundo Lescano. Nonostante i rapporti tesi nel finale di 2025 con Biancolino, l'esterno e l'attaccante hanno rafforzato la loro amicizia, con tanto di festeggiamenti condivisi per la laurea dell'esterno nello scorso anno. Cagnano aspetta, vorrebbe misurarsi ancora in serie B, ma davanti ad una proposta pluriennale potrebbe accettare la destinazione granata.

C'è anche Celli

Si valuta con grande attenzione il mercato degli svincolati. Nelle ultime ore sono in risalite le quotazioni di Alessandro Celli. Il calciatore si è svincolato dal Catania, club nel quale ha agito da braccetto sinistro, inanellando una lunghissima striscia di partite senza subire gol.