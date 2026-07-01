UFFICIALE - Salernitana, accordo fatto con la Givova Sancito l'accordo quadriennale. L'ad Pagano: "Sarà percorso pieno di successi"

La Salernitana riparte da Givova. Dopo Puma, ecco il nuovo partner tecnico con accordo quadriennale. GIVOVA firmerà l’abbigliamento gara e tempo libero della prima squadra maschile, di quella femminile e di tutte le formazioni giovanili granata riprendendo, in tal modo, il percorso condotto al fianco della Salerno calcistica dal 2009 al 2019. Con il marchio GIVOVA sul petto, tra le altre cose, la Salernitana ha conquistato tre promozioni in categoria superiore (l’ultima in Serie B nel 2015) e sollevato due trofei, una Coppa Italia di Serie C e una Supercoppa Lega Pro di Seconda Divisione.

«Tornare ad affiancare la Salernitana rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Questa non è una nuova collaborazione ma la ripresa di un percorso che ha regalato emozioni, successi e traguardi importanti, contribuendo a scrivere pagine significative della storia del club. Ritrovare oggi questi colori significa rinnovare un legame autentico con una piazza che vive il calcio con passione e appartenenza. Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza, la qualità dei nostri prodotti e la volontà di accompagnare la crescita della Salernitana in ogni sua componente, dalla prima squadra al settore giovanile, passando per il calcio femminile. Ringraziamo il club per la fiducia e siamo pronti a vivere insieme una nuova stagione ricca di ambizione ed entusiasmo», dichiarano Giovanni Acanfora e Giuseppina Lodovico, rispettivamente presidente e amministratore GIVOVA.

Così Umberto Pagano, amministratore delegato dell’U.S. Salernitana 1919: «Siamo certi che il percorso comune intrapreso con un’azienda giovane, dinamica ed in continua espansione porterà tante soddisfazioni. Fin dal primo contatto c’è stata subito la sensazione di essere al centro delle attenzioni e la cosa non può che lusingarci. Avremo una linea di abbigliamento sportivo e maglie gara di qualità, altamente personalizzati e tagliati sull’identità inconfondibile del club. A nome della proprietà e di tutta la società ringrazio in particolar modo Giovanni Acanfora e Giuseppina Lodovico per la cura maniacale dei dettagli e la grandissima disponibilità dimostrata: assieme a loro e a tutto lo staff intendiamo condurre un percorso pieno di successi».