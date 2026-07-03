"Una domenica differente...in spiaggia": torna l'iniziativa di sensibilizzazione Ogni domenica laboratori creartivi, giochi di squadra e gadget per educare alla differenziata

Ritorna, come la scorsa estate, a partire da domenica 5 luglio e per tutte le domeniche fino al 30 agosto, “Una domenica differente…. in spiaggia”. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie. L'obiettivo è promuovere la raccolta differenziata in modo leggero e spensierato, attraverso attività di animazione gratuite direttamente sulle spiagge di Salerno.

Ogni domenica, la società New Age proporrà gratuitamente laboratori ricreativi, giochi di squadra, baby dance e regalerà gadget sostenibili come i posacenere tascabili che serviranno anche a ridurre la presenza di mozziconi di sigarette nella sabbia. L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno in collaborazione con Salerno Pulita, si svolgerà su quattro spiagge libere di Salerno ed un appuntamento anche presso le piscine Vigor: - Mercatello, Balnea (5 luglio, 2 agosto) - Baia, via Ligea (12 luglio, 9 agosto) - Via Leucosia (19 luglio) - Santa Teresa (26 luglio, 30 agosto) - Piscine Vigor (16 agosto) .

"Ripetiamo anche per questa stagione estiva un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione dei cittadini e soprattutto dei più piccoli che, avvicinati attraverso giochi e animazione, vengono sensibilizzati su temi importanti come la raccolta differenziata.- ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - Invitiamo tutte le famiglie a partecipare con entusiasmo per rendere insieme le nostre spiagge più belle e sostenibili."