Salernitana, rivoluzione trequarti: interessi per Achik e Ferraris si allontana Il Pescara pensa al rinnovo del calciatore, su Achik sondaggi anche dall'estero

Una possibile rivoluzione. La Salernitana pensa al 3-4-1-2 ma fa i conti con il vuoto sulla trequarti. Salutati Ferraris e Antonucci, il direttore sportivo Daniele Faggiano ragiona sulle evoluzioni del mercato. Il primo obiettivo resta il ritorno di Andrea Ferraris. La Salernitana non ha esercitato il diritto di riscatto dal Pescara per 140mila euro, provando ad abbassare le richieste del club biancoazzurro anche alla luce del contratto in scadenza nel prossimo giugno. Argomento che sarebbe ritornato caldissimo. Il Pescara avrebbe iniziato anche le trattative per un possibile rinnovo, blindando il calciatore.

Achik al centro delle trattative

In casa Salernitana c’è anche il rebus legato alla posizione di Ismail Achik. Il trequartista marocchino è ad un bivio: vorrebbe restare in granata ma il contratto in scadenza nel prossimo 2027 obbliga a riflessioni. Il club al momento non ha affrontato il tema rinnovo e ragiona su un addio. Lo Spezia si è già mosso, arrivano anche interessi dall’estero. Zunno e Piovanello le prime idee per la sostituzione.