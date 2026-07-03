Paura sull’A2, camionista accusa un malore: salvato dai sanitari È stato trasportato d’urgenza in ospedale

Sì sono vissuti istanti di forte concitazione ieri sera lungo l'autostrada A2 dove si è reso necessario un soccorso d'urgenza ad un autista di un camion.

L'uomo, infatti, è stato colto da un malore mentre era alla guida del suo camion sull’autostrada A2, in direzione Nord.

L’allarme è scattato dopo l’attivazione della Centrale Operativa 118. Le squadre di soccorso dell'associazione VOPI di Pontecagnano Faiano e una auto medica sono intervenute tempestivamente nel tratto compreso tra Sicignano e Campagna.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto da medici ed operatori sanitari e poi è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Salerno. Al momento non si conoscono le sue condizioni. L'intervento ha provato ripercussioni anche alla viabilità che, durante le operazioni di soccorso, ha subito rallentamenti nel tratto interessato.