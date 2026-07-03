Cavese, restyling nel settore giovanile: Curcio nuovo responsabile

Un nuovo corso. In attesa di sciogliere il rebus panchina (sempre più lontana la permanenza di Prosperi), la Cavese riparte da un nuovo responsabile del Settore Giovanile biancoblù. La scelta è caduta su Luciano Curcio, elemento di grande esperienza, con un curriculum che annovera le presenze tra Sant’Anastasia e l’Avellino, Corigliano Calabro, Sibilla , Ercolanese, Viribus Unitis, Gladiator, Portici ed Acerrana. In panchina diverse esperienze nell’attività di base prima di allenare alcune squadre con le quali era stato anche calciatore: Portici, Acerrana, San Giorgio, Gladiator ed anche collaboratore tecnico con il Napoli Femminile in Serie A.
Inoltre, al vice-Presidente Angelo Piscitelli la delega della responsabilità della gestione organizzativa e della parte amministrativa del Settore Giovanile biancoblù. Un incarico di estrema importanza, coordinando le attività gestionali e amministrative del settore, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione sempre più efficiente e un punto di riferimento costante per atleti, famiglie e staff.