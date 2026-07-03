Salernitana, tre colpi in canna: Faggiano attende l’ok Dopo gli addii di Donnarumma, Golemic e Cabianca, il club granata corre ai ripari

Un portiere, un difensore centrale e un esterno. I primi tre movimenti in entrata della Salernitana vanno nella direzione delle necessità, delle caselle rimaste vuote e da colmare. Gli addii di Donnarumma, Golemic e Cabianca hanno tolto a Cosmi certezze e soprattutto titolarissimi. Daniele Faggiano si è mosso subito ed è pronto a regalare tre innesti al suo tecnico in vista dell’inizio della nuova stagione. Prima dell’ufficialità però serve il via libera societario.

Capuano sull’uscio

L’ultima trattativa da definire è quella che porta a Marco Capuano, ex capitano della Ternana svincolatosi dopo il fallimento degli umbri. Il classe 1991 ha incassato il gradimento della Salernitana e apre alla destinazione granata. L’intesa, se dovesse arrivare l'accelerata vincente, sarà legata ad un contratto biennale. La Salernitana vuole bruciare la concorrenza del Pescara, chiede uno sforzo sulle cifre pur di permettere al calciatore di accettare i granata dopo il lungo ed infruttuoso pressing di un anno fa.

Galeotti e Llano ci sono

Per il ruolo di portiere, la Salernitana testerà Cesare Galeotti. Il classe 2002 è vicinissimo alla Bersgliera. Nei giorni scorsi, il ds Faggiano e l’entourage del calciatore hanno definito l’operazione. Il ventitreenne è reduce da un’annata importante in termini di continuità con la maglia del Trapani. In via di definizione anche la trattativa per Manuel Llano. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha accelerato nei giorni scorsi e sta conservando il vantaggio nonostante il ritorno di fiamma di diversi club interessati. Per il 26enne argentino è pronto un biennale.