Salernitana, frenata Ascoli su Rizzo Pinna. I granata osservano gli sviluppi Il trequartista al momento resta a Cosenza. Faggiano studia l'effetto domino del mercato

“Non vogliamo sottostare ad alcune circostanze”. L’ambizione di Andrea Rizzo Pinna di disputare la serie B con la maglia dell’Ascoli rischia di restare tale. Dopo la stagione da protagonista in maglia bianconera con la promozione arrivata dopo la vittoria dei playoff, il club bianconero non ha esercitato il diritto di riscatto dal Cosenza per 500mila euro. Una cifra che Guarascio ribadisce a chi ha mosso passi per il trequartista. Una richiesta che ha frenato l’Ascoli: “Siamo una società gloriosa di Serie B. Sicuramente è molto difficile e strada facendo si vedrà. Però non sono uno che prende in giro nessuno, cerco di essere sempre vero e trasparente. Certe volte è meglio una triste verità che una bugia: la verità è che per Andrea è estremamente complesso riportarlo in bianconero”, ha spiegato il ds Patti.

Salernitana interessata

Il ds Daniele Faggiano studia la soluzione. Sa bene, come racconta anche la frenata per Caporale, che Guarascio è avversario duro da convincere. Però Rizzo Pinna rappresenta il prototipo di trequartista che Cosmi richiede a gran voce dopo aver salutato Ferraris. La Salernitana aspetta e studia anche le evoluzioni del mercato. Il Catania ad esempio ha mosso i primi passi e, in caso di innesto da capogiro, libererebbe Cicerelli, calciatore che a Faggiano piace da tempo. Effetto domino, la Salernitana draga il mercato.