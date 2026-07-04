Salerno, il mondo della medicina piange Bruno Ravera Storico presidente dell’ordine dei medici, è stato anche sindaco. Aveva 96 anni

La città di Salerno piange la scomparsa di Bruno Ravera, icona della medicina e figura che per anni ha dato lustro alla città nel campo della sanità. Storico presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, si è spento all'età di 96 anni. Ravera era stato anche sindaco della città di Salerno, oltre che cardiologo e primario all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Negli anni si era battuto fortemente per l'istruzione della facoltà di Medicina presso l'Università degli Studi di Salerno.

La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città, generando tristezza e lacrime. In tanti stanno ricordando Ravera per il contributo dato alla medicina salernitana ma anche per il suo legame inossidabile con la città di Salerno, di cui è stato un valido ed appassionato amministratore.

I funerali si svolgeranno domenica alle 13 nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno.