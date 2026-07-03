Avversari Salernitana, il Catania riparte da Emilio Longo Dopo Crotone, nuova avventura per l'allenatore salernitano

Mancava solo l’ufficialità. Inizia un nuovo corso a Catania. Dopo l’addio di Mimmo Toscano al termine dei playoff, l’assalto alla serie B sarà guidato da Emilio Longo. Gli etnei hanno ufficializzato l’affidamento dell’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al mister salernitano che sarà il nuovo allenatore rossazzurro in vista della prossima stagione. Il tecnico ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del club per prolungare il rapporto anche nella stagione 2028/2029.

Attraverso una nota ufficiale, il club etneo ha rivolto il proprio benvenuto al nuovo allenatore: il presidente Rosario Pelligra, insieme alla società in tutte le sue componenti, ha augurato a Emilio Longo un proficuo lavoro alla guida del Catania, con l’obiettivo di costruire una stagione all’altezza delle ambizioni della piazza.