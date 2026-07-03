Salernitana, il Catania bussa per Capomaggio. Il sogno è Mallamo L'argentino può partire. E Faggiano pensa ad un'alternativa importante

Un destino tutto da scrivere. Da fiore all’occhiello del mercato a cessione illustre. In dodici mesi il destino di Galo Capomaggio si è completamente rovesciato. Dopo i fiori d’arancio dei giorni scorsi, ora per l’argentino è tempo di riposo ma anche di ragionare su quelle che sono le sirene di mercato. La Salernitana, dopo averlo strappato a Benevento e Catania dall’Audace Cerignola per oltre 300mila euro, aveva puntato con forza sul numero cinque. Uomo in più con Raffaele, anche jolly difensivo per sopperire alle difficoltà. Poi però tante prove incolore, l’arrivo di Cosmi e l’infortunio al polpaccio nel momento clou della stagione ne hanno minato il rendimento.

Il Catania ci prova

E allora il mercato può rappresentare l’ideale exit-strategy. La Salernitana vuole ascoltare offerte per il gigante sudamericano. Si guarda intorno, aspetta di capire se ci siano i presupposti per un addio ma con un indennizzo importante. Nelle ultime ore il Catania si è mosso, chiedendo informazioni. Agli etnei piace anche Gyabuaa, altro elemento in uscita. La Salernitana non smette di pensare a Kaleb Jimenez.

Sogno Mallamo

Il sogno per la mediana però resta Alessandro Mallamo. Il mediano è in cima nella short list di Daniele Faggiano per sistemare il centrocampo della Salernitana. Il giocatore, reduce dall’esperienza al Brescia e di rientro al Sudtirol, ha impressionato Cosmi proprio nella doppia semifinale play-off contro l’Union Brescia. Proprio le rondinelle stanno cercando l’intesa con il Sudtirol ma c’è distanza per la chiusura dell’affare a titolo definitivo. E la Salernitana resta sintonizzata.