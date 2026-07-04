Salerno, Tradizione Futuro renderà omaggio a Carlo Falvella Martedì sarà deposta una corona di fiori in via Velia

L’associazione Tradizione Futuro, come ogni anno, onora la memoria di Carlo Falvella, giovane militante di destra, assassinato per motivi politici nel 1972. Una delegazione, martedì 7 alle ore 18, si recherà in via Velia, luogo dell’eccidio, per un momento di raccoglimento e per la deposizione di una corona di fiori.

“Ancor di più quest’anno - afferma Rosario Peduto, portavoce dell’associazione -, in un momento nel quale riaffiora purtroppo un clima di accesa e veemente contrapposizione, Tradizione Futuro vuole rendere omaggio alla memoria di Carlo Falvella in modo sobrio, restando nella ferma convinzione che il ricordo di una parte debba farsi memoria comune, diventando patrimonio di una intera città, di cui Carlo era orgoglioso figlio. Restiamo convinti - continua Rosario Peduto - che la pretesa, espressa da alcune parti politiche, di negare spazi e momenti di confronto, sulla base di una presupposta superiorità morale, dalla quale discenderebbe il diritto di consentire o meno l’agibilità politica e culturale, riporti inaccettabilmente indietro le lancette della storia ad anni dei quali non sentiamo assolutamente nostalgia”.

“Allo stesso modo - conclude Rosario Peduto - crediamo che la risposta a queste inaccettabili prese di posizione non sia l’accettare la logica degli opposti estremismi, ma continuare, anno dopo anno, a ricordare Carlo Falvella, la sua storia ed il suo esempio, con fermezza e compostezza, affinché chi c’era non dimentichi e chi non c’era possa conoscere cosa fu quella tragica vicenda, in modo che mai più la fede ad una idea debba essere pagata con la vita”.